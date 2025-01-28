محمود كهربا تفوق على صلاح في البدايات.. كيف تغير المصير؟

"أحدهم أصبح أسطورة الزمالك والدور على معلول؟".. لاعبون رحلوا عن الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

كثيرة هي حكايات المحترفين المصريين في أوروبا ولعل من التجارب الاحترافية المختلفة كانت تجربتي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد صلاح في الدوري السويسري في أولي خطواتهما الاحترافية في أوروبا.

ورغم أن محمد صلاح أصبح لاحقًا أحد أعظم اللاعبين في العالم، إلا أن بداية كهربا في الدوري السويسري مع لوزيرن تفوقت من حيث التأثير التهديفي ومقارنةً بالبدايات الأولى لصلاح مع بازل.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية، أرقام الثنائي في الموسم الأول لهما بالدوري السويسري:

بدأ كهربا مسيرته الاحترافية مع نادي لوزيرن السويسري بعدما انضم له في (2013-2014): على سبيل الإعارة قادماً من نادي إنبي.

وخلال هذه الفترة، شارك في 16 مباراة بالدوري، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

على الجانب الآخر بدأ محمد صلاح مشواره في بازل السويسري عام 2012، واستغرق وقتًا أطول للتأقلم والتألق، إذ سجل هدفًا واحدًا فقط في أول 14 مباراة بالدوري.

محمد صلاح شارك بأول موسم له مع بازل في 29 مباراة بالدوري سجل 5 أهداف فقط وصنع 4.

وبالنظر للأرقام، نجد أن موسم كهربا في بداية رحلته بالدوري السويسري كانت تتفوق على بداية صلاح، ولكن الرحلة تغيرت بعدما سلك كل منهما طريقا خاصًا نحو أحلامه.

مسيرة كهربا الاحترافية

كهربا بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري السويسري مع لوزيرن عام 2013، حيث تألق وسجل 7 أهداف في 16 مباراة.

ثم قضى فترة فترة قصيرة مع جراسهوبرز السويسري، وعاد إلى مصر وانضم للزمالك، حيث تألق مع الفارس الأبيض.

ثم انتقل إلى اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك قبل أن يرحل لنادي ألافيش البرتغالي ثم يعود إلى مصر من بوابة النادي الأهلي.

الأندية التي انضم لها محمد صلاح في أوروبا

صلاح بدأ مسيرته الاحترافية في بازل السويسري عام 2012، حيث تألق وساهم في تحقيق البطولات المحلية، بعد فترة ناجحة هناك، انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي في 2014، لكن لم يحصل على فرص كافية، فانتقل إلى فيورنتينا ثم روما في إيطاليا، حيث أصبح نجمًا بارزًا.

في 2017، انتقل إلى ليفربول الإنجليزي، حيث حقق نجاحًا هائلًا وأصبح من أفضل لاعبي العالم.

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