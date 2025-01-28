8 معلومات عن مباراة مصر وفرنسا بربع نهائي بطولة العالم لليد

"اتصدمت من رد فعله وغبت عن الوعي".. مدرب الأهلي يكشف تفاصيل المشاجرة مع

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب مصر لكرة اليد، لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الثلاثاء، وذلك أمام نظيره منتخب فرنسا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم لليد.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية، أبرز المعلومات الخاصة بالمباراة:

1. مكان المباراة: تُقام في صالة زغرب بالعاصمة الكرواتية.

2. موعد المباراة: تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

3. المناسبة: تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تُنظم بشكل مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

4. تاريخ المواجهات: لم يحقق منتخب مصر أي فوز من قبل على منتخب فرنسا سواء في المواجهات الرسمية او الودية وذلك في 11 مباراة سابقة.

5. مشوار المنتخب المصري: نجح منتخب مصر في تحقيق العلامة الكاملة وتصدر مجموعته في الدور الأول من البطولة، فيما تأهل إلى دور ربع النهائي بعدما حلّ وصيفًا.

6. القنوات الناقلة: ستُبث المباراة مباشرة عبر قنوات أون تايم سبورتس،

7. مشوار فرنسا: حقق منتخب فرنسا الفوز في جميع مبارياتهم بالبطولة بنسبة 100% على حساب قطر والكويت والنمسا والمجر وهولندا ومقدونيا.

8.آخر لقاء: لقاء مصر وفرنسا هو الأول في الأدوار الإقصائية منذ 24 عامًا والتي انتهت بفوز منتخب الديك بنتيجة 28-19.

اقرأ أيضًا:

مجانا.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد في ربع نهائي المونديال

جروس يرفض طلب لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز