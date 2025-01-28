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كتب - محمد عبد السلام:

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية في دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة العالم لكرة اليد حين يلتقي نظيره الفرنسي عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتُقام بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى يوم 2 فبراير المقبل.

مجموعة مصر في بطولة العالم لكرة اليد

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب مصر لكرة اليد في مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين، البحرين وكرواتيا.

وفاز منتخب مصر بالعلامة الكاملة ليتأهل إلى الدور الرئيسي من البطولة والذي شهد تأهل مصر لدور ربع النهائي كوصيفة بفارق الأهداف بعد فوزين وخسارة.

ويستعرض مصراوي مشوار منتخب مصر لكرة اليد في البطولة:

نتائج مباريات مصر في الدور التمهيدي:

مصر (39-25) الأرجنتين

مصر (35-24) البحرين

مصر(28-24) كرواتيا

نتائج مباريات مصر في الدور الرئيسي:

مصر (24-27) أيسلندا

مصر (26-25) سلوفينيا

مصر (31-24) الرأس الأخضر

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