مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
19:00

زد

بطولة العالم لكرة اليد

فرنسا

- -
22:00

مصر

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
16:00

بتروجيت

جميع المباريات

إعلان

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد قبل مواجهة فرنسا

01:32 م الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (5)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (7)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (9)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (8)
  • عرض 11 صورة
    كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد (2)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (6)
  • عرض 11 صورة
    مدرب منتخب مصر لكرة اليد
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (4)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (3)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية في دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة العالم لكرة اليد حين يلتقي نظيره الفرنسي عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتُقام بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى يوم 2 فبراير المقبل.

مجموعة مصر في بطولة العالم لكرة اليد

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب مصر لكرة اليد في مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين، البحرين وكرواتيا.

وفاز منتخب مصر بالعلامة الكاملة ليتأهل إلى الدور الرئيسي من البطولة والذي شهد تأهل مصر لدور ربع النهائي كوصيفة بفارق الأهداف بعد فوزين وخسارة.

ويستعرض مصراوي مشوار منتخب مصر لكرة اليد في البطولة:

نتائج مباريات مصر في الدور التمهيدي:

مصر (39-25) الأرجنتين

مصر (35-24) البحرين

مصر(28-24) كرواتيا

نتائج مباريات مصر في الدور الرئيسي:

مصر (24-27) أيسلندا

مصر (26-25) سلوفينيا

مصر (31-24) الرأس الأخضر

اقرأ أيضًا:

"اتصدمت من رد فعله وغبت عن الوعي".. مدرب الأهلي يكشف تفاصيل المشاجرة مع لاعبه

"اللاعب تنازل عن 5مليون".. التفاصيل المالية لصفقة انتقال تريزيجيه للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد وفرنسا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
8 معلومات عن مباراة مصر وفرنسا بربع نهائي بطولة العالم لليد

إعلان

إعلان

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا