"اتصدمت من رد فعله وغبت عن الوعي".. مدرب الأهلي يكشف تفاصيل المشاجرة مع لاعبه

كتب- محمد خيري:

كشف عبد الحميد حسن، المدير الفني السابق لفريق الأهلي مواليد 2005، كواليس رحيله عن منصبه، بعد دخوله في مشادة قوية مع أحد اللاعبين، عقب مباراة زد بدوري الجمهورية.

وقال عبد الحميد في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "لم يصدر قرار بإقالتي من النادي الأهلي، كان إيقاف لحين انتهاء التحقيقات".

أضاف: "أنا بالنسبة لي الموضوع انتهى لأنه بسيط، هؤلاء أبنائي وأنا أحبهم، وأنا لن أدخل التحقيق ضد أحد أبنائي".

أوضح: "هو كان يوم صعب جدًا من البداية، والمفترض إننا لم نكن سنواجه زد من الأساس، بُلغنا بمواجهتهم قبل اللقاء بـ4 أيام، كان المفترض أن نواجه حرس الحدود".

أكمل: "بداية اليوم كانت صعبة، محمد نجيب المدرب المساعد صباح يوم المباراة وجدته غاضبًا بسبب مشادته مع أحد لاعبي الفريق تحدث معه بشكل غير لائق، في النهاية هم أبنائنا، نحن نُعدل سلوك هم غير مسؤولين عنه، بما فيهم معتز محمد".

وتابع: "هؤلاء اللاعبين مظلومين، لأنهم لم يسيروا وفق نظام وحزم، لذلك ألتمس لهم العذر دائمًا، فعندما جاءني نجيب غاضبًا قلت له إحنا بنعتبرهم ولادنا فالمفترض أن نعمل معهم حتى يأذن الله لنا بالرحيل".

وأردف: "هناك أمور كثيرة في قطاع الناشئين بصفة عامة في مصر، أنا لست راضيًا عنها".

واستمر: "ذهبنا للمباراة، كنا متقدمين بهدفين دون رد، ثم دخل مرمانا هدفين كارثيين، بعدهما الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين في زد قال للحكم إن معتز يجب أن يحصل على بطاقة صفراء أخرى ويُطرد".

وتابع: "قلت له يا كابتن هدفي زد من خطأين، فجاء مؤمن عبد الغفار المدير الفني لفريق زد بمنتهى الانفعال وانفعل عليا، فأنا قلت له غور بقلبة وشك، وبعدها شتمني شتائم قوية، وأنا رديت عليه بشتائم أقل، لكنه زاد وشتمني بشتائم أفظع لا يصح أن أقولها، وانتهت القصة وأنا في هذا التوقيت كنت لا أمتلك أي طاقة".

وشدد: "بعد المباراة، اللاعب معتز كان سيدخل في مشاجرة مع الجهاز الفني لـ زد، ونحن لا نريد مشاكل، وهو كان أول لاعب سيقوم بالتسديد، فذهبت له لكنه بدأ يرد بطريقة غير لائقة وخرج عن النص وهذا الأمر غير طبيعي اطلاقًا، فقمت بدفع معتز لكي يصمت، فكان رد فعله إنه شتمني".

واتم تصريحاته: "رد فعله جعلني أشعر وكأنني غائب عن الوعي لمدة 5 دقائق، لا أبرر ما فعلته تمامًا، ولكني لم أكن أشعر بما فعلته، فقمت بشتمه فرد علي بشتيمة أخرى، ولم يكن الأمر سيتطور إلى مد اليد، لكني كنت مصدومًا لأن هؤلاء اللاعبين أبنائي، وعندما أوقفوا معتز قلت من المستحيل أن أدمر مستقبل إبن عندي".

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