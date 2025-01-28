"اتصدمت من رد فعله وغبت عن الوعي".. مدرب الأهلي يكشف تفاصيل المشاجرة مع

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي طرابزون سبور التركي التفاصيل المالية لصفقة رحيل لاعبه محمود حسن تريزيجيه للنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن يوم أمس الإثنين التعاقد مع تريزيجيه بعقد لمدة 5 سنوات قادمًا من صفوف طرابزون سبور يبدأ مع نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وأوضح نادي طرابزون عبر منصة الإفصاح العام التركية KAP، يوم أمس، أن الصفقة ستنعش خزينته بمليون و 600 ألف يورو ـ ما يُقارب الـ 84 مليون جنيه مصري ـ.

وأشار النادي التركي إلى أن اللاعب صاحب الـ 30 عاماً الذي يخوض الموسم الجاري على سبييل الإعارة لنادي الريان القطري قد تنازل عن مستحقات تصل إلى 100 ألف يورو ـ ما يُقارب 5 مليون جنيه مصري ـ.

مسيرة تريزيجيه مع الأهلي

محمود حسن تريزيجيه تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم 12/23 قبل أن يرحل بعد ثلاثة مواسم لصفوف نادي أندرلاخت البلجيكي على سبيل الإعارة في البداية ثم اشترى النادي المتبقي من تعاقده مع القلعة الحمراء.

أرقام تريزيجيه مع الأهلي

محمود حسن تريزيجيه شارك بقميص الأهلي بـ 87 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

رحلة احتراف تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه على مدار 10 سنوات خارج مصر ارتدى قميص أكثر من نادي بعد انتهاء رحلته مع نادي أندرلاخت البلجيكي مثل موسكورن البلجيكي، قاسم باشا التركي، أستون فيلا الإنجليزي، باشاك شهير التركي، طرابزون التركي والريان القطري.

محمود حسن تريزيجيه خاض مع الأندية التي ارتدى قميصها 367 مباراة سجل خلالها 83 هدفاً وصنع 60 خلال 25248 دقيقة لعب.

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