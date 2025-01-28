"الخطيب أنهى الصفقة".. وكيل أحمد رضا يكشف سبب رفض الزمالك والانضمام للأهلي

"اتصدمت من رد فعله وغبت عن الوعي".. مدرب الأهلي يكشف تفاصيل المشاجرة مع

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد عبدالجابر وكيل أعمال الوافد الجديد على صفوف الأهلي بالانتقالات الشتوية، أحمد رضا سبب تفضيلهم الانضمام للقلعة الحمراء عن الزمالك.

الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع لاعب الوسط أحمد رضا قادمًا من بتروجت خلال الانتقالات الشتوية الجارية لمدة ٤ سنوات ونصف السنة.

وقال عبد الجابر، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، مساء أمس الإثنين، إن الزمالك كان يرغب في ضم أحمد رضا ولكنهم أوقفوا المفاوضات بعدما ظهر الأهلي واستمرت المفاوضات حتى انتهت بالتعاقد.

وأشار وكيل رضا إلى أن محمود الخطيب هو من أنهى الصفقة بنفسه مع إدارة بتروجت، منوهًا إلى أن موكله قد وقع على بياض؛ إذ يشعرون بالرضا على ما حدده الأهلي من راتب للاعب.

وأتم عبد الجابر تصريحاته بالتنويه إلى أنه حين علم بأن أكرم توفيق لم يتم تجديد تعاقده مع الأهلي تأكد بأن مسؤولي القلعة الحمراء سيتحركون لضم أحمد رضا، مضيفاً:"كان المخطط ان نتحرك بالانتقالات الصيفية ولكن الله أراد أن تتم الصفقة في يناير الجاري".

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