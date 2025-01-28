رئيس نادي إنبي يكشف مكاسبهم المادية من صفقة إعارة زياد كمال للزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن المكاسب المالية انتعشت بها خزينتهم من صفقة إعارة اللاعب زياد كمال إلى الزمالك.
الزمالك كان قد تعاقد مع زياد كمال صاحب الـ 23 عاماً على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم من إنبي خلال الانتقالات الصيفية بموسم 23/24 قبل أن يُقرر قطع إعارته خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال الشريعي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء أمس الإثنين، إنهم حققوا عوائد مالية من صفقة إعارة زياد كمال إلى الزمالك تخطت الـ 20 مليون جنيه.
لاعب الوسط الشاب شارك بقميص الزمالك بـ 20 مباراة منذ انضمامه لم يُسجل أو يصنع خلالها أي هدف.
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