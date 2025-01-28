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رئيس نادي إنبي يكشف مكاسبهم المادية من صفقة إعارة زياد كمال للزمالك

12:21 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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  • عرض 8 صورة
    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
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    زياد كمال
  • عرض 8 صورة
    اللاعب زياد كمال
  • عرض 8 صورة
    زياد كمال
  • عرض 8 صورة
    زياد كمال لاعب إنبي السابق والزمالك الحالي
  • عرض 8 صورة
    زياد كمال لاعب فريق إنبي
  • عرض 8 صورة
    زياد كمال لاعب إنبي السابق والزمالك الحالي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن المكاسب المالية انتعشت بها خزينتهم من صفقة إعارة اللاعب زياد كمال إلى الزمالك.

الزمالك كان قد تعاقد مع زياد كمال صاحب الـ 23 عاماً على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم من إنبي خلال الانتقالات الصيفية بموسم 23/24 قبل أن يُقرر قطع إعارته خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الشريعي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء أمس الإثنين، إنهم حققوا عوائد مالية من صفقة إعارة زياد كمال إلى الزمالك تخطت الـ 20 مليون جنيه.

لاعب الوسط الشاب شارك بقميص الزمالك بـ 20 مباراة منذ انضمامه لم يُسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

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