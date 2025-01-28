"كفاية اللي عملتوه امبارح".. ميدو يحذر جماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كتب- محمد خيري:

حذر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، الجماهير البيضاء، قبل المواجهة المقبلة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق الزمالك أمام بيراميدز، يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "دائما ما أقول أن جمهور الزمالك هو قائد الكتيبة وعنده حس كبير في توجيه رسائله عبر التاريخ وهو من انتشل الفريق من كل محنة بمواقفه الصارمة والحاسمة ودائما ما تكون في التوقيت المناسب".

أضاف: "تواجدت بالأمس في الملعب ولم يعجبني أبدا توقيت توجيه الرسائل لمجلس الإدارة كانت الهتافات في الشوط الأول واحنا كسبانين 1 - 0 وبعدها على طول حصل تراخي كبير من لاعيبة الزمالك لحد ما استقبلنا هدف التعادل".

أوضح: "تفسيري أن اللاعبين فقدوا تركيزهم وتم إزاحة المسؤولية من على أكتافهم بمجرد سماع هذه الهتافات .. وصل الرسايل اللي انت عايزها بس التوقيت مهم التوقيت المناسب دائما آخر دقائق المباراة وانت كسبان فرق ٢ وضامن النتيجه او بعد نهاية المباراة تقول الكلام ده".

أكمل: "لإني خايف جدا ان الموقف ده يتكرر ثاني قدام بيراميدز ولو اتكرر قدام بيراميدز مش هنعرف نكسب وانا بقولكم ماتش بيراميدز هو ماتش الدوري لازم كلنا كزمالكاوية نتحد ونعمل أي حاجه علشان نكسبه لازم ننسى أي زعل من أي حد لمدة كام يوم وكلنا نقف ورا الفرقة وندعمهم وكل واحد من مكانه يعمل اللي يقدر عليه علشان نكسب الماتش ده وبعد الماتش لينا كلام".

وتابع: "اللي يهمني دلوقتي هو الأولويات والأولويات كالتالي: "1- دفع مستحقات اللاعبين قبل مباراة بيراميدز".

وشدد: "2- التجديد لجميع اللاعبين اللي جروس طلب التجديد معاهم (بشروط النادي) ولا يوجد لاعب أكبر من الزمالك والتاريخ يشهد".

وأتم تصريحاته: "3- دعم الفريق بقلب دفاع ولاعب رقم 6 وجناح لاعبين بمستوى الزمالك باختيار المدير الفني مش لاعيبة تعبانه زي معظم اللاعيبة اللي جبناهم في فترتين الانتقالات الماضية".

دائما ما أقول أن جمهور #الزمالك هو قائد الكتيبة وعنده حس كبير في توجيه رسائله عبر التاريخ وهو من انتشل الفريق من كل محنه بمواقفه الصارمة والحاسمة ودائما ما تكون في التوقيت المناسب!! تواجدت بالأمس في الملعب ولم يعجبني أبدا توقيت توجيه الرسائل لمجلس الإدارة كانت الهتافات في الشوط… — Mido (@midoahm) January 28, 2025

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