رد رسمي من الزمالك على مغادرة حسين لبيب مقصورة مباراة الجونة بسبب هتافات الجماهير ضده

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن مغادرة رئيس مجلس إدارة ناديه حسين لبيب لمقصورة مباراتهم أمام الجونة بعد هتافات الجماهير ضد.

الزمالك كان قد فاز برباعية مقابل هدف على نظيره الجونة خلال المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وكتب سالم، عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء:"لا صحة لما تردد في بعض البرامج الرياضية عن مغادرة حسين لبيب للمقصورة بسبب هتافات الجماهير؛ حيث يقدر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جميع انفعالات عاشقي الفانلة البيضاء و حرصهم على رؤية الفريق على منصات التتويج ويعدهم بالعمل جاهدًا على تلبية رغباتهم و تحقيق طموحاتهم في دعم استقرار الفريق و تطويره فنيًا في ظل أقصى الإمكانيات المتاحة زمنيًا وماديًا".

وأتم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك تدوينته بقوله:"و يهيب المجلس بالسادة مقدمي البرامج الرياضية تحري الدقة فيما يرددونه وعدم الانسياق وراء الشائعات كي لا يفقدون المصداقية لدى الجماهير.. عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

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