بنتايك طلب الرحيل ورد عاجل من الزمالك.. مصراوي يكشف التفاصيل

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل طلب المعربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأبيض، الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وتعاقد نادي الزمالك مع بنتايك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة، من نادي سانت إتيان الفرنسي حتى نهاية الموسم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن "بنتايك" عقد جلسة مع عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق، وطالبه بالرحيل خلال الفترة الحالية، في ظل عدم مشاركته في المباريات بشكل منتظم".

وأضاف المصدر: "بنتايك يرى أن مشاركته في المباريات بعيدة عن الأمور الفنية، خاصة وأنه يجتهد في التدريبات، ومنذ العودة من الإصابة، يسعى بقوة للتواجد في التشكيل الأساسي".

وأتم المصدر، أن عبدالواحد السيد أخطر اللاعب بضرورة الهدوء، وأن النادي يتمسك به ويرفض رحيله، وسوف يتحدث مع مجلس الإدارة بشأن شكوته، ولكن عليه التركيز داخل الملعب حاليا.

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