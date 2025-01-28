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نجم الأهلي السابق: بن شرقي وقع وسيكون صفقة قرن جديدة

11:20 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
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  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
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    المغربي أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    فرينش مونتانا مع أشرف بن شرقي.
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    بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
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كتب- محمد خيري:

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء نجح في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي بعد ضغط الجماهير في الفترة الماضية.

ونجح الأهلي في ضم 4 صفقات جديدة منهم 3 خلال الفترة الحالية، أحمد رضا من بتروجيت وأحمد العش من نادي زد، والسلوفيني جرديشار، بينما محمود تريزيجيه بداية من الصيف المقبل

وقال الحديدي في تصريحات على قناة الحدث اليوم: "الأهلي يحتاج لصفقة جناح أيضا في الفترة المقبلة، ومحمود الخطيب لا يدخر جهدا في دعم الفريق وتلبية طلبات المدير الفني".

وأضاف: " جرديشار مكسب كبير للأهلي وهو نجم كبير وسيكون إضافة قوية للأهلي، وأؤكد أن بن شرقي وقع وسينضم للقلعة الحمراء وسيكون نجم الشباك وصفقة القرن الجديدة للفريق".

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