نجم الزمالك السابق: يجب رحيل زيزو.. والحكم منع فوز بيراميدز

كتب- محمد خيري:

أكد محمد عبدالله، نجم نادي الزمالك السابق، أن بيراميدز كان يستحق الفوز على حساب الأهلي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وقال عبدالله في تصريحات على قناة الحدث اليوم: "بيراميدز كان يستحق الفوز على الأهلي ولولا حالة الطرد التي تعرض لها أحمد توفيق لحقق الفريق السماوي فوزا عريضا على حساب المارد الأحمر".

وأضاف: "من وجهة نظري الطرد غير مستحق والحكم تحامل على نادي بيراميدز في المباراة، وهدفي الأهلي جاءوا من خلال الجبهة اليمنى بسبب طرد أحمد توفيق".

وأكمل: "أشرف بن شرقي لاعب كبير وتألق مع نادي الزمالك ويعلم طبيعة الدوري المصري وحال انضمامه للأهلي، لن يحتاج إلى وقت للتأقلم فهو يعرف الأجواء بشكل جيد ويمتلك إمكانيات فنية عالية".

وأتم تصريحاته: "أتمنى رحيل زيزو عن نادي الزمالك لحل الأزمات المالية وتجديد عقده سيكون عبء على النادي بشكل عام وسيؤثر على أوضة اللبس وبين اللاعبين وهناك العديد من النجوم داخل القلعة البيضاء في حاجة إلى تجديد عقودهم"

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