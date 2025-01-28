جروس يرفض طلب لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، طلب اللاعبين بمنح راحة اليوم بعد الفوز على الجونة أمس الإثنين.

وفاز فريق الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول المسابقة.