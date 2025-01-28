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جروس يرفض طلب لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

10:42 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
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    السويسري كريستيان جروس
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    كريستيان جروس مدرب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 16 صورة
    كريستيان جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 16 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
  • عرض 16 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
  • عرض 16 صورة
    جروس
  • عرض 16 صورة
    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
  • عرض 16 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 16 صورة
    المدرب السويسري كريستيان جروس
  • عرض 16 صورة
    المدرب السويسري كريستيان جروس
  • عرض 16 صورة
    السويسري جروس
  • عرض 16 صورة
    السويسري جروس
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كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، طلب اللاعبين بمنح راحة اليوم بعد الفوز على الجونة أمس الإثنين.

وفاز فريق الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول المسابقة.

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