صفقة أحمد رضا كانت أحد صفقات الأهلي الشتوية التي كانت في طريقها لنادي الزمالك قبل أن يتدخل رئيس القلعة الحمراء ويحول وجهتها لصفوف فريقه.

مفاوضات الزمالك مع أحمد رضا

صفقة أحمد رضا كانت ضمن اهتمامات نادي الزمالك لسد العجز في خط الدفاع مع إصابة التونسي حمزة المثلوثي إذا تواصلوا مع وكيل لاعب بتروجت لحسم الصفقة ولكن ظهور الأهلي غيّر وجهة الصفقة.

محمد عبدالجابر، وكيل اللاعب أحمد رضا قال إنهم أوقفوا مفاوضاتهم مع الزمالك حين بدأ الأهلي التفاوض معهم إذ كانوا يخططون للانضمام لصفوف الأهلي بالانتقالات الصيفية المقبلة في ظل عدم توصل مسؤولو الأهلي لاتفاق مع أكرم توفيق لتجديد تعاقده.

كواليس صفقة أحمد رضا

صفقة أحمد رضا لم تكن سهلة في البداية؛ إذ طلب مسؤولو بتروجت بحسب تصريحات مصدر مطلع لمصراوي في وقت سابق الحصول على 50 مليون جنيه مقابل رحيل اللاعب للأهلي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تدخل ووضع العديد من الأمور والخيارات لتخفيض المبلغ قبل أن يتم الاتفاق على إتمام الصفقة مقابل 30 مليون جنيه ونسبة من إعادة البيع.

ونوه المصدر إلى أن ضمن الاتفاق حصول بتروجت على لاعبين إعارة من النادي الأهلي أحدهما مصطفى أبو الخير والذي يشغل مركز وسط الملعب ليكون تعويضًا لرحيل اللاعب، ولكن عقب مواجهة بيراميدز.

من هو أحمد رضا

أحمد رضا صاحب الـ 24 عاماً كان من ناشئي نادي الزمالك؛ إذ تدرج بفرق القطاع المختلفة ولكنه لم يتواجد مع الفريق الأول ورحلّ مجاناً عن صفوف القلعة البيضاء بدون مقابل بعد انتهاء مسابقته العمرية.

أحمد رضا انضم بعد رحيله عن الزمالك لصفوف بتروجت في صفقة انتقال حر وحينها كان الفريق يتواجد بدوري الدرجة الثانية قبل أن يعود بالموسم الحالي 2024/25 للدوري الممتاز.

ويجيد اللاعب أكثر من مركز في الملعب كخط الوسط المدافع والمدافع.

أرقام أحمد رضا مع بتروجت في الموسم الحالي 2024/25

أحمد رضا شارك خلال الموسم الحالي مع بتروجت بـ 9 مباريات ببطولة الدوري؛ إذ سجل هدفًا وصنع آخر خلال 810 دقيقة لعب.

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