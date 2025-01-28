الزمالك ينفرد برقم مميز في الدوري في ظل غياب الصفقات الشتوية

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية كانت من الأمور المنتظرة لجماهير القلعة البيضاء وكذلك للوسط الرياضي المصري في ظل الاحتياجات الفنية للفريق.

صفقات الزمالك الشتوية

الزمالك ارتبط خلال فترة الانتقالات الشتوية باقتراب حسم أكثر من صفقة مثل المدافع ولاعب خط الوسط أحمد رضا الذي ضمه الأهلي مؤخرًا من صفوف بتروجت، بجانب مدافع وظهير أيمن مصر المقاصة مهند بكري بالإضافة إلى مدافع سموحة محمد ربيعة.

قيد لاعبي الزمالك باتحاد الكرة

قيد صفقات الزمالك باتحاد الكرة ليس أزمة؛ إذ قال أمين صندوق النادي حسام المندوه خلال تصريحات إعلامية إنه لا توجد مشكلة بينهم ومسؤولي اتاحد الكرة في قيد اللاعبين؛ إذ سيتم الاتفاق على جدولة المديونيات وقيد اللاعبين.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي يوم أمس الإثنين أن الزمالك قد اتفق على قيد محمد عبد الشافي لاعب الفريق الذي خرج عن القائمة بالفترة الماضية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بجانب المدافع الشاب أحمد الرفاعي الذي خرج من القائمة بقرار من المدير الفني جوزيه جوميز.

رقم مميز للزمالك في الدوري

وفي ظل ما يُثار عن الصفقات من مشاكل ومعاناة الفريق من عدم وجود بدلاء للأساسيين مثلما صرح جروس المدير الفني للزمالك عقب مباراة الجولة التي فازوا بها برباعية مقابل هدف وإشارته لضرورة إيجاد بديلاً لعبدالله السعيد حال غياب إلا أن الزمالك يتصدر قائمة أكثر الأندية تسجيلاً بالموسم الحالي بالدوري.

لاعبو الزمالك سجلوا خلال الموسم الجاري 21 هدفًا خلال 10 مباريات كأكثر الأندية زيارة لشباك الخصوم في الموسم؛ إذ يأتي بعده لاعبو بيراميدز بواقع 17 هدفًا ثم نظرائهم في الأهلي بواقع 16 هدفًا.

ترتيب الزمالك في الدوري

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث ونقطة عن بيراميدز المتصدر.

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