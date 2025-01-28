صفقة انتقال بنشرقي للأهلي القصة الكاملة

صفقة أشرف بنشرقي أصبحت الأكثر انتظارًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية للنادي الأهلي بعد اقتراب مسؤولو الأخير من حسمها.

صفقة أشرف بنشرقي كذلك تلقى اهتماماً كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي كون اللاعب المغربي كان نجمًا بصفوف الزمالك قبل أن يرحل عنه في موسم 22/23 لصفوف الجزيرة الإماراتي.

تطورات مفاوضات الأهلي مع أشرف بنشرقي

صفقة أشرف بنشرقي مازالت قريبة من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكن إدارة القلعة الحمراء لن تحسمها إلا بعد توصل اللاعب المغربي لاتفاق مع ناديه الريان القطري لفسخ التعاقد.

النادي الأهلي، بحسب تصريحات مصدر مسؤول لمصراوي مساء أمس الإثنين، قد أوضحت إدارته للاعب صاحب الـ 30 عاماً بعدم امتلاكها لرفاهية الوقت في ظل اقتراب غلق باب القيد الأفريقي بنهاية الشهر الجاري.

ووأشار المصدر ذاته إلى أن هناك تفاهم نسبي على بنود التعاقد بين إدارة الأهلي وبنشرقي لكن ما يعيق الأمر هو أن اللاعب المغربي على ذمة ناديه القطري، وملتزم بدفع مستحقاته المادية في مواعيدها.

ونوه المصدر إلى أن الـ 48 ساعة المقبلة ستكون هي الحاسمة في ملف أشرف بنشرقي، سواء بإتمام صفقة انتقاله إلى الأهلي، أو استمراره بالدوري القطري.

أرقام أشرف بنشرقي مع الريان القطري

أشرف بنشرقي كان قد انضم لصفوف الريان في موسم 23/24 قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي الذي قضى بقميصه موسم وحيد بعد رحيله عن الزمالك.

أشرف بن شرقي شارك بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 لزملائه.

بنشرقي كان قد شارك الموسم الماضي 2023/24 بقميص الريان القطري بـ 28 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 6 لزملائه.

صفقات الأهلي الشتوية بموسم 2024/25

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية حتى الآن هي 4 بانضمام مصطفى العش على سبيل الإعارة من زد، أحمد رضا قادمًا من بتروجت بجانب السلوفيني نيجك جراديشار بالإضافة إلى إعلان التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه على أن ينضم مع بعد نهاية الموسم.

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