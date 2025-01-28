موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
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كتب - محمد عبد السلام:
يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير العديد من المباريات نستعرضها خلال السطور التالية:
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم:
4:00 مساء - البنك الأهلي ضد بتروجيت - أون تايم سبورت 1
7:00 مساء - سموحة ضد زد - أون تايم سبورت 1
موعد مباراة مصر وفرنسا بمونديال اليد
10:00 مساء - مصر ضد فرنسا - أون تايم سبورت 2
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