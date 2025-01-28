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موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

09:03 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (5)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (7)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (9)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (8)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (3)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (4)
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    مدرب منتخب مصر لكرة اليد
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (6)
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    كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد (2)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (1)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (6)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (4)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (1)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (10)
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كتب - محمد عبد السلام:

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير العديد من المباريات نستعرضها خلال السطور التالية:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم:

4:00 مساء - البنك الأهلي ضد بتروجيت - أون تايم سبورت 1

7:00 مساء - سموحة ضد زد - أون تايم سبورت 1

موعد مباراة مصر وفرنسا بمونديال اليد

10:00 مساء - مصر ضد فرنسا - أون تايم سبورت 2

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مواعيد مباريات اليوم موعد مباراة مصر وفرنسا لكرة اليد
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