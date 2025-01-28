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موعد مباراة منتخب مصر وفرنسا في بطولة العالم لكرة اليد والقناة الناقلة

05:00 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (6)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (3)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (6)
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    كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد (1)
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    منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي (1)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (4)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (1)
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كتب - محمد عبد السلام:

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة نظيره الفرنسي اليوم الثلاثاء ببطولة العالم لكرة اليد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد.

القناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا:

وتنقل مباراة منتخب مصر امام منتخب فرنسا في بطولة العالم لكرة اليد ، عبر قناة "أون تايم سبورت".

وتلعب بطولة العالم لليد، خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل ، في ثلاثة دول وهم " كرواتيا - النرويج - الدنمارك ".

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منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد موعد مباراة مصر وفرنسا لكرة اليد القناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا
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