تواريخ انضمام تريزيجيه للأندية قبل عودته إلى الأهلي بعد 10 سنوات

فاجأ لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي رمضان صبحي متابعيه برد فعله على عودة محمود حسن تريزيجيه إلى القلعة الحمراء.

صفقة محمود حسن تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه أعلن النادي الأهلي انضمامه لصفوفه بعقد لمدة 5 سنوات بعد نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وتفاعل رمضان صبحي مع منشور حسابات الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن صفقة اللاعب مما تم رؤيته غريبًا في ظل رفض مسؤولو النادي الأهلي عودته بعد انضمامه لصفوف بيراميدز.

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

رمضان صبحي كان من ناشئي النادي الأهلي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2014/15 ؛ حيث تزامل مع تريزيجيه بالفريق.

ورحلّ رمضان صبحي عن النادي الأهلي في موسم 2016/17 لصفوف ستوك سيتي الإنجليزي ثم رحل بعد موسمين لصفوف هدرسفيلد الإنجليزي الذي أعاره في الموسم ذاته للنادي الأهلي.

رمضان صبحي عقب فترة إعارته للأهلي فضّل الرحيل لصفوف بيراميدز بدلاً من التوقيع مع النادي الأهلي بصورة نهائية.

عقد الأهلي مع تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه وقع بحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي على عقود لمدة 5 سنوات تبدأ مع نهاية الموسم الجاري 2024/25 ليشارك معه بكأس العالم للأندية 2025.

صفقة محمود حسن تريزيجيه كلفت خزينة النادي الأهلي بحسب موقع "Sports Digitale" التركي، مبلغ 1.6 مليون يورو، فيما أشار التقرير ذاته إلى أن اللاعب قد تنازل عن 100 ألف يورو كمستحقات متأخرة له لدى نادي طرابزون سبور التركي.

مسيرة تريزيجيه مع الأهلي

محمود حسن تريزيجيه تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم 12/23 قبل أن يرحل بعد ثلاثة مواسم لصفوف نادي أندرلاخت البلجيكي على سبيل الإعارة في البداية ثم اشترى النادي المتبقي من تعاقده مع القلعة الحمراء.

أرقام تريزيجيه مع الأهلي

محمود حسن تريزيجيه شارك بقميص الأهلي بـ 87 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

رحلة احتراف تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه على مدار 10 سنوات خارج مصر ارتدى قميص أكثر من نادي بعد انتهاء رحلته مع نادي أندرلاخت البلجيكي مثل موسكورن البلجيكي، قاسم باشا التركي، أستون فيلا الإنجليزي، باشاك شهير التركي، طرابزون التركي والريان القطري.

محمود حسن تريزيجيه خاض مع الأندية التي ارتدى قميصها 367 مباراة سجل خلالها 83 هدفاً وصنع 60 خلال 25248 دقيقة لعب.

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