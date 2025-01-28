تواريخ انضمام تريزيجيه للأندية قبل عودته إلى الأهلي بعد 10 سنوات

صفقة ضم محمود حسن تريزيجيه للأهلي صاحبها احتفاء من حسابات القلعة الحمراء عبر منصات التواصل الاجتماعي باللاعب صاحب الـ 30 عاماً بعد عودته مرة أخرى لارتداء القميص الأحمر.

صور نادرة لتريزيجيه مع الأهلي

ونشرت حسابات الأهلي 7 صور بعضها ليس متداول بكثرة لمحمود حسن تريزيجيه تلخص مسيرته مع النادي الأهلي منذ تواجده بقطاع الناشئين حتى تصعيده للفريق الأول.

عقد الأهلي مع تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه وقع بحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي على عقود لمدة 5 سنوات تبدأ مع نهاية الموسم الجاري 2024/25 ليشارك معه بكأس العالم للأندية 2025.

صفقة محمود حسن تريزيجيه كلفت خزينة النادي الأهلي بحسب موقع "Sports Digitale" التركي، مبلغ 1.6 مليون يورو، فيما أشار التقرير ذاته إلى أن اللاعب قد تنازل عن 100 ألف يورو كمستحقات متأخرة له لدى نادي طرابزون سبور التركي.

مسيرة تريزيجيه مع الأهلي

محمود حسن تريزيجيه تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم 12/23 قبل أن يرحل بعد ثلاثة مواسم لصفوف نادي أندرلاخت البلجيكي على سبيل الإعارة في البداية ثم اشترى النادي المتبقي من تعاقده مع القلعة الحمراء.

أرقام تريزيجيه مع الأهلي

محمود حسن تريزيجيه شارك بقميص الأهلي بـ 87 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

رحلة احتراف تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه على مدار 10 سنوات خارج مصر ارتدى قميص أكثر من نادي بعد انتهاء رحلته مع نادي أندرلاخت البلجيكي مثل موسكورن البلجيكي، قاسم باشا التركي، أستون فيلا الإنجليزي، باشاك شهير التركي، طرابزون التركي والريان القطري.

محمود حسن تريزيجيه خاض مع الأندية التي ارتدى قميصها 367 مباراة سجل خلالها 83 هدفاً وصنع 60 خلال 25248 دقيقة لعب.

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