رد صادم للأبيض.. مليون يورو تبعد الزمالك عن هدف الأهلي

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سعى نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، للتعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب فريق سينت ترويدن البلجيكي لتدعيم صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

زين الدين بلعيد، كان هدفا للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، قبل انتقاله للنادي البلجيكي، وتعثرت المفاوضات بسبب عدم التوصل لاتفاق على النواحي المادية.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع الجزائري، بناء على رغبة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، الذي أعجب بمستوى اللاعب، وتعويضا لغياب التونسي حمزة المثلوثي عن الملاعب لفترة كبيرة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

رد صادم للزمالك

ووفقا لمصدر مطلع، نادي الزمالك أرسل عرضا للنادي البلجيكي لاستعارة زين الدين بلعيد، مجانا حتى نهاية الموسم، مع وضع بند الشراء النهائي مع نهاية الموسم.

وجاء رد النادي البلجيكي صادم، حيث طلب مليون يورو من أجل الموافقة على التخلي عن اللاعب، وهو ما رفضه الزمالك، ورأي أنه مبالغ فيه، وتم إغلاق المفاوضات.

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