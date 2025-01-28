الصفقة المنتظرة للأهلاوية.. ماذا قدم بن شرقي قبل مغادرة مصر؟

اقترب المغربي أشرف بن شرقي بشدة من الانضمام للفريق الأول للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أشرف بن شرقي، سوف ينتقل للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر، بعدما يفسخ عقده مع ناديه الحالي الريان القطري.

ويعد المغربي أشرف بن شرقي، أحد النجوم العرب المعروفين جيدا للجماهير المصرية، بعدما خاض فترة احتراف مميزة مع نادي الزمالك، خلال السنوات الماضية.

انقلاب حال الزملكاوية على أشرف بنشرقي

أشرف بن شرقي انضم لنادي الزمالك عام 2019، من نادي الهلال السعودي، وظهر بمستوى مميز للغاية رفقة الفريق الأبيض، جلعه معشوقا لجماهير الزمالك.

بنشرقي فاز مع الزمالك بالعديد من الألقاب، منها الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي، وأحرز 41 هدفا طوال مسيرته مع الأبيض، ولقب من الجماهير البيضاء بـ "بن قلبي".

منذ رحيل بن شرقي عن الزمالك عام 2023، وحال الأبيض مرارا وتكرارا ضم اللاعب، وأخرها فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكان قريبا للغاية، ولكن فشلت المفاوضات في النهاية بسبب المقابل المادي.

وفي تطور مفاجئ للأحداث، ظهرت في الساعات الماضية أخبار إنهاء اللاعب المغربي المفاوضات للانضمام للغريم التقليدي والعدو التاريخي للزمالك النادي الأهلي، وهو ما جعل الجماهير تنقلب على اللاعب من حبيب لعدو.

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