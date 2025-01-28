الصفقة المنتظرة للأهلاوية.. ماذا قدم بن شرقي قبل مغادرة مصر؟

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كتب - محمد القرش:

اقترب الجناح المغربي، أشرف بن شرقي، من الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ضمن خطة تدعيمات المارد الأحمر في يناير 2025.

وينتظر الكثير من جماهير المارد الأحمر الإعلان الرسمي عن الصفقة، حيث يعد بن شرقي من ضمن اللاعبين المميزين في مركز الجناح الأيسر الذي يسبب للأهلي مشكلة بعد رحيل أحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

وسبق للجناح المغربي أن كان لاعبا لنادي الزمالك قبل رحيله في موسم 2022/23 منتقلا إلى الجزيرة الإماراتي.

ماذا قدم بن شرقي قبل مغادرة مصر؟

وانضم المغربي للزمالك في موسم 2019/20 قادما من الهلال السعودي، في صفقة بلغت قيمتها 330 ألف يورو.

وشارك بن شرقي مع الزمالك في 109 مباراة بجميع المسابقات، حي ساهم في 69 هدفا (سجل 41 هدفا، وقدم 28 تمريرة حاسمة).

وحصد اللاعب صاحب الـ 30 عاما مع الزمالك 5 بطولات، جاءوا كالتالي: الدوري المصري الممتاز، و2 كأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب لقب السوبر الإفريقي.

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