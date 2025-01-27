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تواريخ انضمام تريزيجيه للأندية قبل عودته إلى الأهلي بعد 10 سنوات

11:46 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجية
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر ومحمود تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي (4)
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي (3)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر ومحمود تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    الأهلي يعلن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه وزوجته المهندسة روان عمر القصري (5)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن ويارا ابنته ومحمود تريزيجية
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وابنته ومحمود تريزيجية
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وابنته ومحمود تريزيجية
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن ويارا ابنته ومحمود تريزيجية
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه (2)
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه (3)
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 21 صورة
    محمود حسن تريزيجية لاعب طرابزون التركي
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كتب ـ محمد الميموني:

عاد محمود حسن تريزيجيه إلى النادي الأهلي مجددًا بعد غياب استمر لمدة 10 سنوات، رسميًا، لينضم إلى صفوف الفريق لمدة 5 سنوات، ضمن صفقات الأهلي الجديدة

ونستعرض هنا تاريخ انتقالات تريزيجيه بين الأندية:

تواريخ انضمام تريزيجيه للأندية

انضم إلى أندرلخت البلجيكي في أغسطس 2015 (إعارة) انتهت في يوليو 2016 وتم بيعه نهائيًا مقابل 2.20 مليون يورو

انضم إلى نادي موسكرون البلجيكي في يونيو 2017

(إعارة) ثم عاد إلى أندرلخت في يونيو2017

انتقل معارًا من أندرلخت إلى قاسم باشا في يوليو 2017.

انتقل من قاسم باشا إلى أستون فيلا في يوليو 2019 وأعير إلى باشاك شهير في فبراير2022 وانتهت الإعارة يونيو2022.

انتقل من أستون فيلا إلى طرابزون سبرو في يوليو2022.

وفي سبتمبر 2024 انتقل من طرابزون إلى نادي الريان القطري.

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محمود تريزيجيه تواريخ الانضمام يوليو 2019 محمود تريزيجيه تواريخ الانضمام 2012 محمود حسن تريزيجيه الأهلي صفقات الأهلي
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