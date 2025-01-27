صفقات الأهلي.. كواليس وتفاصيل 4 نجوم جدد في القلعة الحمراء

الأمر مع كولر.. شوبير يثير الجدل بخصوص مستقبل علي معلول في الأهلي

تواريخ انضمام تريزيجيه للأندية قبل عودته إلى الأهلي بعد 10 سنوات

7 صور نادرة لرحلة محمود حسن تريزيجيه مع الأهلي قبل عودته

صفقات الأهلي تتواصل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ إذ كان آخرها إعلان في وقت سابق من اليوم الإثنين إعادة جناحه الدولي محمود حسن "تريزيجيه" مرة أخرى لارتداء قميصه.

صفقة ضم الأهلي لمحمود حسن تريزيجيه

الأهلي أعلن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه ليُمثل صفوف الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري 2024/25 ليعود بعد غياب قرابة 10 سنوات، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا

صفقات حسمها محمود الخطيب للأهلي

صفقة محمود حسن تريزيجيه لا تعد الأولى التي يتدخل رئيس النادي الأهلي محمود حسن الخطيب لتدعيم صفوف الفريق بها، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد رضا

صفقة تريزيجيه سبقها إعلان النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع لاعب خط وسط بتروجيت أحمد رضا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"الخطيب تدخل بسبب 50 مليون".. التفاصيل المالية لانضمام أحمد رضا للأهلي

كشف مصدر مطلع، التفاصيل الكاملة لاتفاق النادي الأهلي، لضم أحمد رضا، لاعب فريق بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لعبت في ناشئين الزمالك وأنا أهلاوي.. أول تعليق من أحمد رضا بعد انضمامه إلى الأهلي

وقال رضا في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي عقب إعلان صفقة ضمه: "أتمنى التتويج مع النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمساهمة بشكل يليق باسمي وباسم النادي الأهلي"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

"من ناشئي الزمالك ورحل مجاناً".. من هو أحمد رضا صفقة الأهلي المنتظرة؟

أحمد رضا كان لاعبًا بصفوف الزمالك بقطاعات الناشئين قبل أن يرحل لصفوف نادي بتروجت بالدرجة الثانية في صفقة انتقال حر، للاطلاع على مسيرة اللاعب.. اضغط هنا

"من جبال أوروبا الباردة".. الأهلي يعلن التعاقد مع نيجك جراديسيار

وتزامن الإعلان عن صفقة أحمد رضا إعلان النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع اللاعب السلوفيني نيجك جراديسيار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق فيهرهافر المجري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أبرز 9 معلومات عن السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المحتملة

السلوفيني نيج جراديسار مهاجم فيهيرفار الذي يلعب في الدوري المجري للاطلاع على مزيد من المعلومات عنه.. اضغط هنا

جراديشار لاعب الأهلي.. ماذا قدم في مباراته الأولى ضد بيراميدز؟

جراديشار ظهر مع الأهلي خلال مباراة بيراميدز مساء أمس الأحد، للتعرف على أرقامه باللقاء.. اضغط هنا

صفقة مصطفى العش مع الأهلي

الأهلي كان قد بدأ فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالتعاقد مع المدافع مصطفى العش، قادمًا من فريق زد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي 2024/25، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مع الأهلي وزد.. ماذا قدم العش أمام بيراميدز خلال أسبوع؟

وشارك مصطفى العش بقميص الأهلي فور التعاقد معه بمباراة بيراميدز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"البداية في مركز شباب".. من هو مصطفى العش صفقة الأهلي الجديدة؟

وكانت بداية مصطفى العش من مركز شباب لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا