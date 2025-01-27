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الأمر مع كولر.. شوبير يثير الجدل بخصوص مستقبل علي معلول في الأهلي

10:51 م الإثنين 27 يناير 2025
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    علي معلول وزوجته وأولاده (2)
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    علي معلول وزوجته وأولاده (11)
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    علي معلول
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    علي معلول
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    علي معلول ومارسيل كولر
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    علي معلول
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    علي معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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كتب - محمد عبد السلام:

قال الإعلامي أحمد شوبير ، عبر قناة النادي الأهلي في برنامج "حارس الأهلي" اليوم بخصوص النجم التونسي، علي معلول.

وقال شوبير: "على مسئوليتي كل النادي الأهلي بمجلس إدارة الأهلي يتمنى استمرار معلول، لسه في كام يوم لحد القيد مايتقفل ولم يعقد أي اجتماع بين الخطيب ومعلول حتى الآن".

وأضاف:" الأمر في الأول والآخر في يد المدير الفني لنادي الأهلي مارسيل كولر"

اختتم: "الجميع منتظر رد إيجابي من المدير الفني مارسيل كولر لاستمرار علي معلول في القلعة الحمراء".

يذكر أن وكيل علي معلول أعلن رحيله عن النادي الأهلي لرفع الحرج عن مسؤولي القلعة الحمراء، حيث لم يعقد معه جلسة بخصوص مستقبله حتى الآن.

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