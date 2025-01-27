مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

4 1
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

2 1
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 0
21:45

مونزا

الدوري السعودي

ضمك

2 1
16:05

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

2 1
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يعيد تريزيجيه بعد غياب قرابة 10 مواسم

10:31 م الإثنين 27 يناير 2025

محمود تريزيجيه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع لاعبه الأسبق محمود حسن تريزيجيه عقب نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن اللاعب وقع على عقد لمدة 5 سنوات.

وأشار النادي الأهلي إلى إنهاء مسؤولية كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه التركي طرابزون سبور.

ويرتدي اللاعب صاحب الـ 30 عاماً خلال الموسم الجاري قميص نادي الريان القطري على سبيل الإعارة من نادي طرابزون سبور.

يذكر أن تريزيجيه من ناشئي الأهلي إذ رحل عنه في موسم 15/16 لصفوف أندر لاخت البلجيكي على سبيل الإعارة قبل شراء النادي البجليكي لعقده.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي صفقات الأهلي تريزيجيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بينها تريزيجيه وأبو تريكة".. 3 صفقات حسمها الخطيب للأهلي بنفسه

إعلان

إعلان