الأهلي يعيد تريزيجيه بعد غياب قرابة 10 مواسم

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع لاعبه الأسبق محمود حسن تريزيجيه عقب نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن اللاعب وقع على عقد لمدة 5 سنوات.

وأشار النادي الأهلي إلى إنهاء مسؤولية كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه التركي طرابزون سبور.

ويرتدي اللاعب صاحب الـ 30 عاماً خلال الموسم الجاري قميص نادي الريان القطري على سبيل الإعارة من نادي طرابزون سبور.

يذكر أن تريزيجيه من ناشئي الأهلي إذ رحل عنه في موسم 15/16 لصفوف أندر لاخت البلجيكي على سبيل الإعارة قبل شراء النادي البجليكي لعقده.