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وكيل علي معلول يعلن تفاصيل رحيل اللاعب عن الأهلي

09:07 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    علي معلول
  • عرض 9 صورة
    علي معلول
  • عرض 9 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    علي معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
  • عرض 9 صورة
    معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن جون إدوارد وكيل اللاعب التونسي علي معلول رحيل موكله عن النادي الأهلي.

وقال جون إدوارد، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إن موكله اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن مسؤولي الأهلي لم يتحدثوا معه حتى الآن بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل اللاعب التونسي:":اتخذنا قراراً بالرحيل عن الأهلي لرفع الحرج عن الجميع، خاصة بعد تعافي اللاعب من الإصابة".

وأتم وكلي معلول تصريحاته بقوله: "إدارة الأهلي لم تتحدث مع اللاعب من قريب أو بعيد حتى الآن عن مستقبله أو مصيره خلال الفترة المقبلة".

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علي معلول رحيل علي معلول الأهلي
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