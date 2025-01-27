جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة

"اصحى وفوق النادي مش لعبة".. جماهير الزمالك توجه رسالة قوية لزيزو بعد الفوز

كتب ـ رامي بشاي:

كشف المدير الفني السويسري لفريق الزمالك، كريستيان جروس، عن طبيعة إصابة مدافع ناديه محمود حمدي الونش خلال مباراتهم أمام الجونة.

وقال جروس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"سعيد بأن إصابة الونش ليست في ركبته ولكنها في رأسه وسيكون جاهزاً للمباراة المقبلة".

وأتم المدرب السويسري للزمالك تصريحاته بقوله:"الونش اصطدم في الرأس وشعر بدوار بسيط وفضلنا إراحته وسيخوض التدريبات دون أي مشاكل".

وكان جروس قد استبدال محمود حمدي الونش في الدقيقة 83 بزميليه أحمد محمود بعد إصابته.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة

الزمالك فاز على الجونة برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

الزمالك تقدم بهدف سريع بعد مرور 7 دقائق سجله اللاعب ناصر منسي ثم تعادل الجونة بهدف سجله لاعبه أحمد حسام بالدقيقة 37.

الزمالك تقدم بهدف ثانِ بالدقيقة 64 سجله لاعبه سيف الجزيري قبل أن يضيف عبدالله السعيد الهدف الثالث بالدقيقة 73 ثم عاد سيف الجزيري ليضيف الهدف الرابع بالدقيقة 90+5.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري المصري

الزمالك رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث ونقطة عن بيراميدز المتصدر مستغلاً هدية تعادل الفريقين خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد.

وتوقف رصيد فريق الجونة بعد الخسارة عند النقطة 6 متذيلاً جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز قبل الأخير.

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