وجهت جماهير الزمالك التي تواجدت بملعب استاد القاهرة؛ حيث مباراة الجونة بالجولة العاشرة من الدوري رسالة قوية لنجم فريقها أحمد سيد زيزو بالتزامن عما يُثار بخصوص تجديد تعاقده.

الزمالك يفوز على الجونة

الزمالك كان قد فاز برباعية مقابل هدف على نظيره الجونة ليعود إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية بهدف نظيف على يد مودرن سبورت.

هتاف جماهير الزمالك ضد زيزو

ورددت جماهير الزمالك عقب مباراة الجونة هتاف:" أونكل زيزو أصحى وفوق .. النادي مش لعبة"، في إشارة لما يتردد عن تعثر مفاوضات التجديد بسبب مطالب والد زيزو الذي يشغل منصب وكيل أعمال ابنه.

تجديد عقد زيزو مع الزمالك

تجديد عقد زيزو مع الزمالك لم يُحسم بعد بل تصاعد الأمر خلال الفترة الماضية بعد تسريبات عن تفاصيل جلسات الإدارة مع والد زيزو واللاعب نفسه لتجديد التعاقد.

زيزو أصدر بياناً في هذا السياق عبر story بحسابه على انستجرام، جاء جزء منه كالتالي:"أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية ويجب إيقافه؛ جميعنا ندرك الظروف التي يمر بها النادي ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع".

"إذا أراد نادى الزمالك استمراري فسأبقى حتى تنتهى الأزمة المالية وإذا كنت الملف الأخير الذي سينظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود وجلب لاعبين جدد فأنا مستعد للانتظار وإذا رأى أن الجوانب المادية المتعلقة بى ستصب في مصلحته سأكون جاهزاً للتعاون بأى طريقة ممكنة وفى النهاية هدفى الوحيد هو رؤية نادي الزمالك وجماهيره في أفضل حالة ومكانة شكرًا لكم جميعاً".

عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك

تجديد عقد زيزو مع الزمالك ينقصه بعض الاتفاقات على طريقة سداد قيمته، بحسب تصريحات سابقة لمصدر مطلع على سير الصفقة لمصراوي.

عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق للاعب صاحب الـ 29 التوقيع لأي نادِ خلال الفترة الجارية دون الرجوع لمسؤولي الزمالك.

وكان زيزو قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2018/19.

راتب أحمد سيد زيزو

راتب أحمد سيد زيزو بحسب عقد تم تسريبه في وقت سابق يصل إلى 38 مليون جنيه بالموسم الأول على أن يحصل على 50 مليون جنيه بالموسمين الثاني والثالث.

ويحصل كذلك "زيزو" على إضافات مالية كالتالي: 666 ألف جنيه مصري حال الفوز بالدوري و مليون و333 ألفًا حال التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

فيديو أهداف مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

جروس يتحدث عن أزمة بخصوص عبدالله السعيد يجب حلها