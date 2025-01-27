كتب ـ محمد الميموني:

ابتعد مهاجم نادي الزمالك ناصر منسي بصدارة جدول هدافي النسخة الجارية من الدوري بعد الهدف الذي سجله في مرمى الجونة.

وكان الزمالك قد فاز برباعية مقابل هدف على نظيره الجونة في وقت سابق من اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة:

1) ناصر منسي: 6 أهداف - الزمالك

2) إمام عاشور: 4 أهداف - الأهلي

3) فيستون مايلي: 4 أهداف -بيراميدز

4) محمد بن حمودة: 4 أهداف - غزل المحلة

5) محمود زلاكة: 4 أهداف ـ سيراميكا كليوباترا

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