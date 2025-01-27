جروس يتحدث عن أزمة بخصوص عبدالله السعيد يجب حلها

كتب ـ رامي بشاي:

أشاد المدير الفني السويسري لفريق الزمالك كريستيان جروس بلاعب فريقه عبدالله السعيد بعد الفوز الذي حققه الفريق على نظيره الجونة برباعية مقابل هدف.

وقال جروس خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أُقيمت اليوم الإثنين:"عبد الله السعيد لاعب مهم لدينا ولكن يجب أن يكون لدينا الحلول لتعويض غيابه، وهذا يحتاج الكثير من العمل".

وأشار المدرب السويسري إلى أن الفوز على الجونة كان مهم جدًا؛ خاصة بعد الخسارة أمام موردن سبورت في الجولة العاشرة بهدف نظيف، مضيفًا:"مباراة اليوم كانت صعبة ونجحنا في تحقيق الفوز وسعيد بتسجيل المهاجمين في لقاء اليوم".

وأردف جروس:" الفريق أدى بصورة جيدة خاصة في الشوط الثاني، وبدأنا من الآن التجهيز لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري وبدأنا المباراة بصورة جيدة وسجل هدفاً مبكراً، ولكن الفريق لم يستغل ذلك، والأداء في الشوط الثاني كان أفضل".

وأتم المدير الفني للزمالك تصريحاته بقوله:" كل ما نريد أن نعمل على تحسينه هو عدم استقبال أهداف، وخاصة مثل هدف لقاء اليوم".

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري المصري

الزمالك رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث ونقطة عن بيراميدز المتصدر مستغلاً هدية تعادل الفريقين خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد.

وتوقف رصيد فريق الجونة بعد الخسارة عند النقطة 6 متذيلاً جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز قبل الأخير.

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