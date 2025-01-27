مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

4 1
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

1 1
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

ضمك

2 1
16:05

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

1 0
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

06:28 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والجونة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والجونة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والجونة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والجونة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والجونة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والجونة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والجونة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والجونة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والجونة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والجونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

الزمالك فاز برباعية مقابل هدف على نظيره الجونة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

الزمالك يفوز على الجونة

الزمالك تقدم بهدف عن طريق ناصر منسي في الدقيقة الـ 7 ثم جاء هدف التعادل للجونة بقدم أحمد حسام في الدقيقة الـ 37 .

الزمالك تقدم مرة أخرى في الدقيقة 65 عن طريق لاعبه سيف الدين الجزيري ثم أضاف عبدالله السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الـ 73 قبل أن يعود سيف الدين الجزيري ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 5+90.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي يذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة

الزمالك فاز على الجونة برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

الزمالك تقدم بهدف سريع بعد مرور 7 دقائق سجله اللاعب ناصر منسي ثم تعادل الجونة بهدف سجله لاعبه أحمد حسام بالدقيقة 37.

الزمالك تقدم بهدف ثانِ بالدقيقة 64 سجله لاعبه سيف الجزيري قبل أن يضيف عبدالله السعيد الهدف الثالث بالدقيقة 73 ثم عاد سيف الجزيري ليضيف الهدف الرابع بالدقيقة 90+5.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري المصري

الزمالك رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث ونقطة عن بيراميدز المتصدر مستغلاً هدية تعادل الفريقين خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد.

وتوقف رصيد فريق الجونة بعد الخسارة عند النقطة 6 متذيلاً جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز قبل الأخير.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بعد هدفه في مرمى الجونة.. ناصر منسي يتصدر هدافي الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والجونة نتيجة مباراة الزمالك اليوم ماتش الزمالك مباراة الزمالك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جروس يتحدث عن أزمة بخصوص عبدالله السعيد يجب حلها

إعلان

إعلان