فيديو أهداف مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة

"اصحى وفوق النادي مش لعبة".. جماهير الزمالك توجه رسالة قوية لزيزو بعد الفوز

كتب ـ محمد الميموني:

الزمالك فاز برباعية مقابل هدف على نظيره الجونة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

الزمالك يفوز على الجونة

الزمالك تقدم بهدف عن طريق ناصر منسي في الدقيقة الـ 7 ثم جاء هدف التعادل للجونة بقدم أحمد حسام في الدقيقة الـ 37 .

الزمالك تقدم مرة أخرى في الدقيقة 65 عن طريق لاعبه سيف الدين الجزيري ثم أضاف عبدالله السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الـ 73 قبل أن يعود سيف الدين الجزيري ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 5+90.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي يذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة

الزمالك فاز على الجونة برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

الزمالك تقدم بهدف سريع بعد مرور 7 دقائق سجله اللاعب ناصر منسي ثم تعادل الجونة بهدف سجله لاعبه أحمد حسام بالدقيقة 37.

الزمالك تقدم بهدف ثانِ بالدقيقة 64 سجله لاعبه سيف الجزيري قبل أن يضيف عبدالله السعيد الهدف الثالث بالدقيقة 73 ثم عاد سيف الجزيري ليضيف الهدف الرابع بالدقيقة 90+5.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري المصري

الزمالك رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث ونقطة عن بيراميدز المتصدر مستغلاً هدية تعادل الفريقين خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد.

وتوقف رصيد فريق الجونة بعد الخسارة عند النقطة 6 متذيلاً جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز قبل الأخير.

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جووووووول🔥🔥.. الزمالك يسجل الهدف الرابع بأقدام سيف الجزيري في مرمى الجونة لتصبح النتيجة 4-1 للفارس الأبيض👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/WLH4YSiWqe — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 27, 2025

عبدالله السعيد ياااا ولد يااا لعيب🏹🔥.. الهدف الثالث للزمالك بأقدام عبدالله السعيد بتسديدة رائعة بعد تمريرة خاطئة من حارس مرمى الجونة لتصبح النتيجة 3-1 للفارس الأبيض👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/0hY6Z0sbpp — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 27, 2025

الكورة بتحبك يا جزيري🏹🔥.. هدف التقدم للزمالك من متابعة رائعة من سيف الجزيري بعد دربكة دفاعية لفريق الجونة لتصبح النتيجة 2-1 للفارس الأبيض👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/z06U6P9Z7a — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 27, 2025