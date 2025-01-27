موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مع الأهلي وزد.. ماذا قدم العش أمام بيراميدز خلال أسبوع؟

بعد هدفه في مرمى الجونة.. ناصر منسي يتصدر هدافي الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

الزمالك يستعد لمباراة قوية بعد الفوز على نظيره الجونة برباعية مقابل هدف؛ إذ سيواجه نظيره بيراميدز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الزمالك سيواجه نظيره بيراميدز يوم الجمعة 31 يناير، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي يذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة

الزمالك فاز على الجونة برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

الزمالك تقدم بهدف سريع بعد مرور 7 دقائق سجله اللاعب ناصر منسي ثم تعادل الجونة بهدف سجله لاعبه أحمد حسام بالدقيقة 37.

الزمالك تقدم بهدف ثانِ بالدقيقة 64 سجله لاعبه سيف الجزيري قبل أن يضيف عبدالله السعيد الهدف الثالث بالدقيقة 73 ثم عاد سيف الجزيري ليضيف الهدف الرابع بالدقيقة 90+5.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري المصري

الزمالك رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث ونقطة عن بيراميدز المتصدر مستغلاً هدية تعادل الفريقين خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد.

وتوقف رصيد فريق الجونة بعد الخسارة عند النقطة 6 متذيلاً جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز قبل الأخير.

اقرأ أيضًا:

"الأفضل في الدوري".. جوتا يتغنى بصلاح ويقارنه مع هالاند

مع ارتباطه بالأهلي.. ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الريان القطري؟