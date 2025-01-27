مع الأهلي وزد.. ماذا قدم العش أمام بيراميدز خلال أسبوع؟

بعد هدفه في مرمى الجونة.. ناصر منسي يتصدر هدافي الدوري المصري

كتب - محمد خيري

كشف مراسل موقع مصراوي حقيقة مغادرة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، استاد القاهرة، خلال مواجهة الأبيض التي تقام حاليا مع الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المراسل، أن حسين لبيب غادر بالفعل الملعب مع الدقيقة 40، وشاهد باقي دقائق الشوط، في الغرفة، بسبب هتافات الجماهير الغاضبة، ولكنه لم يغادر الملعب.

وأضاف المرسل، أن رئيس الزمالك عاد لمقصورة الملعب بشكل طبيعي مع بداية الشوط الثاني، لمشاهدة الفريق من الملعب.

ويواجه الزمالك نظيره الجونة، في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.