بعد هدفه في مرمى الجونة.. ناصر منسي يتصدر هدافي الدوري المصري

استبعاد اضطراري لـ شيكابالا قبل دقائق من مواجهة الجونة

كتب- محمد خيري:

نجح ناصر منسي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في إحراز هدف فريقه الأول، في مرمى الجونة خلال المباراة التي تقام بينهما في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

وجاء هدف ناصر منسي في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، بضربة رأسية قوية.

ترتيب هدافي الدوري المصري

ونجح ناصر منسي بعد هدفه في مواجهة اليوم، في تصدر قائمة هدافي بطولة الدوري المصري موسم 2024\2025.

وينشر موقع "مصراوي" قائمة هدافي الدوري المصري وجاءت كالتالي:

ناصر منسي الزمالك: 6 أهداف

محمود علي حمودة غزل المحلة: 4 أهداف

إمام عاشور الأهلي: 4أهداف

فيستون ماييلي بيراميدز: 4 أهداف

محمود زلاكا سيراميكا كليوباترا: 4 أهداف

أحمد سيد زيزو الزمالك: 3 أهداف

صديق أجولا بيراميدز: 3 أهداف

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