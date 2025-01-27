مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

ضمك

1 0
16:05

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

مع الأهلي وزد.. ماذا قدم العش أمام بيراميدز خلال أسبوع؟

03:49 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (5)
  • عرض 6 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (2)
  • عرض 6 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (3)
  • عرض 6 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (6)
  • عرض 6 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شارك مصطفى العش أساسيا مع النادي الأهلي في مواجهة بيراميدز التي أقيمت أمس الأحد، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وجاءت تلك المشاركة بعدما انضم مصطفى لصفوف المارد الأحمر بأيام قليلة قادما من زد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقبل الانضمام للأهلي، شارك العش أيضًا أساسيا في خسارة زد من بيراميدز بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيمت يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 يناير.

ماذا قدم العش أمام بيراميدز في أسبوع؟

أرقام العش مع زد ضد بيراميدز

تقييم: 6.3

دقائق اللعب: 90

تشتيتات: 3

مجموع الانزلاقات: 1

التدخلات الأرضية الناجحة: 1 من 3

التدخلات الهوائية الناجحة: 1 من1

خسارة الحيازة: 15

الأخطاء: 1

اللمسات: 51

تمريرات دقيقة: 30 من 44 (68%)

التمريرات الطويلة الناجحة: 4 من 16

تسديدات خارج المرمى: 1

أرقام العش مع الأهلي ضد بيراميدز

تقييم: 6.7

دقائق اللعب: 45

تشتيتات: 0

مجموع الانزلاقات: 1

التدخلات الأرضية الناجحة: 2 من 3

التدخلات الهوائية الناجحة: 1 من 1

خسارة الحيازة: 9

الأخطاء: 0

اللمسات: 35

تمريرات دقيقة: 20 من 26 (77%)

التمريرات الطويلة الناجحة: 0 من 3

تسديدات خارج المرمى: 0

اقرأ أيضًا:

"عطل الفريقين".. كيف استفاد الزمالك من تعادل الأهلي وبيراميدز؟

"شرط الأحمر و48 ساعة".. مصراوي يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لضم بن شرقي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماذا قدم العش أمام بيراميدز في أسبوع؟ الأهلي وبيراميدز مصطفى العش أرقام العش مع زد ضد بيراميدز أرقام العش مع الأهلي ضد بيراميدز الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد هدفه في مرمى الجونة.. ناصر منسي يتصدر هدافي الدوري المصري

إعلان

إعلان

آلاف الفلسطينيين يتحدون ترامب والاحتلال ويعودون للشمال سيرًا على الأقدام (فيديو وصور)