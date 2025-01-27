مع الأهلي وزد.. ماذا قدم العش أمام بيراميدز خلال أسبوع؟

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كتب - محمد القرش:

شارك مصطفى العش أساسيا مع النادي الأهلي في مواجهة بيراميدز التي أقيمت أمس الأحد، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وجاءت تلك المشاركة بعدما انضم مصطفى لصفوف المارد الأحمر بأيام قليلة قادما من زد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقبل الانضمام للأهلي، شارك العش أيضًا أساسيا في خسارة زد من بيراميدز بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيمت يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 يناير.

ماذا قدم العش أمام بيراميدز في أسبوع؟

أرقام العش مع زد ضد بيراميدز

تقييم: 6.3

دقائق اللعب: 90

تشتيتات: 3

مجموع الانزلاقات: 1

التدخلات الأرضية الناجحة: 1 من 3

التدخلات الهوائية الناجحة: 1 من1

خسارة الحيازة: 15

الأخطاء: 1

اللمسات: 51

تمريرات دقيقة: 30 من 44 (68%)

التمريرات الطويلة الناجحة: 4 من 16

تسديدات خارج المرمى: 1

أرقام العش مع الأهلي ضد بيراميدز

تقييم: 6.7

دقائق اللعب: 45

تشتيتات: 0

مجموع الانزلاقات: 1

التدخلات الأرضية الناجحة: 2 من 3

التدخلات الهوائية الناجحة: 1 من 1

خسارة الحيازة: 9

الأخطاء: 0

اللمسات: 35

تمريرات دقيقة: 20 من 26 (77%)

التمريرات الطويلة الناجحة: 0 من 3

تسديدات خارج المرمى: 0

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