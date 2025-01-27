مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

ضمك

1 0
16:05

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 1-1 الجونة.. هدف التعادل

03:09 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الزمالك ضد الجونة (5)
  • عرض 6 صورة
    الزمالك ضد الجونة (1)
  • عرض 6 صورة
    الزمالك ضد الجونة (4)
  • عرض 6 صورة
    الزمالك ضد الجونة (2)
  • عرض 6 صورة
    الزمالك ضد الجونة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يلاقي نادي الزمالك نظيره الجونة اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى زيزو.

أبرز أحداث مباشرة الزمالك والجونة

بداية المباراة

ناصر منسي يسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 7

بطاقة صفراء لصالح أحمد حسام لاعب الجونة في الدقيقة 12

مرور 20 دقيقة ومازل تقدم الزمالك قائم

تمريرة طويلة من دونجا داخل منطقة جزاء الجونة لكن يمسكها حارس المرمى في الدقيقة 23

أحمد حسام يسجل هدف تعادل الجونة في الدقيقة 37

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع في الدقيقة

دخول نوري السيد بدلا من مروان محسن في الدقيقة 45+3

انتهاء شوط المباراة الأول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ضد الجونة الزمالك بث مباشر الزمالك الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الزمالك موعد مباراة الزمالك والجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استبعاد اضطراري لـ شيكابالا قبل دقائق من مواجهة الجونة

إعلان

إعلان

آلاف الفلسطينيين يتحدون ترامب والاحتلال ويعودون للشمال سيرًا على الأقدام (فيديو وصور)