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الزمالك يستغل هدية بيراميدز والأهلي ويصعد لوصافة الدوري برباعية أمام الجونة

03:09 م الإثنين 27 يناير 2025
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متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره الجونة اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى زيزو.

أبرز أحداث مباشرة الزمالك والجونة

بداية المباراة

ناصر منسي يسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 7

بطاقة صفراء لصالح أحمد حسام لاعب الجونة في الدقيقة 12

مرور 20 دقيقة ومازل تقدم الزمالك قائم

تمريرة طويلة من دونجا داخل منطقة جزاء الجونة لكن يمسكها حارس المرمى في الدقيقة 23

أحمد حسام يسجل هدف تعادل الجونة في الدقيقة 37

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع في الدقيقة

دخول نوري السيد بدلا من مروان محسن في الدقيقة 45+3

انتهاء شوط المباراة الأول

بداية الشوط الثاني

تسديدة من زيزو مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 48

سيف الدين الجزيري يسجل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 64

حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء لكل من عبد الله السعيد ورضا صلاح في الدقيقة 69

عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 72

وكاد مصطفى شلبي يضيف الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 75 ولكن تصدت العارضة لتسديدته.

وسجل سيف الجزيري الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 90+5 بعدما وصلته كرة بينية من يمين منطقة الجزاء من زميله نبيل عماد دونجا سددها هو في الشباك.

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