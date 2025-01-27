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بعد هدفه في مرمى الجونة.. ناصر منسي يتصدر هدافي الدوري المصري

متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره الجونة اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى زيزو.

أبرز أحداث مباشرة الزمالك والجونة

بداية المباراة

ناصر منسي يسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 7

جوووووول💥💥.. هدف التقدم لنادي الزمالك برأسية قوية من ناصر منسي في مرمى الجونة لتصبح النتيجة 1-0 للفارس الأبيض🏹#ONTime_Sports pic.twitter.com/TruegULWo5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 27, 2025

بطاقة صفراء لصالح أحمد حسام لاعب الجونة في الدقيقة 12

مرور 20 دقيقة ومازل تقدم الزمالك قائم

تمريرة طويلة من دونجا داخل منطقة جزاء الجونة لكن يمسكها حارس المرمى في الدقيقة 23

أحمد حسام يسجل هدف تعادل الجونة في الدقيقة 37

جوووول🔥🔥.. الجونة تتعادل بهدف لأحمد حسام في مرمى الزمالك لتصبح النتيجة 1-1👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/Ws85scOKWA — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 27, 2025

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع في الدقيقة

دخول نوري السيد بدلا من مروان محسن في الدقيقة 45+3

انتهاء شوط المباراة الأول

بداية الشوط الثاني

تسديدة من زيزو مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 48

سيف الدين الجزيري يسجل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 64

حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء لكل من عبد الله السعيد ورضا صلاح في الدقيقة 69

عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 72

وكاد مصطفى شلبي يضيف الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 75 ولكن تصدت العارضة لتسديدته.

وسجل سيف الجزيري الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 90+5 بعدما وصلته كرة بينية من يمين منطقة الجزاء من زميله نبيل عماد دونجا سددها هو في الشباك.