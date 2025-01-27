رسميا.. ثنائي جديد في قائمة الزمالك الشتوية بعد فتح القيد

استبعاد اضطراري لـ شيكابالا قبل دقائق من مواجهة الجونة

كتب- محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في قيد ثنائي جديد في قائمته الشتوية، بعد حل الأزمة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة، رفض قيد لاعبين جدد للزمالك، بسبب عدم سداد المديونيات، وقام الأبيض بجدولتها ودفع جزء منها.

وأوضح مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الزمالك نجح في قيد، محمد عبدالشافي الذي خرج من القائمة الفترة الماضية بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كما قام نادي الزمالك بقيد مدافعه الشاب أحمد الرفاعي، الذي خرج من القائمة في الفترة الماضية، بقرار من المدير الفني السابق جوميز.

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