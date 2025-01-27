صفقة الزمالك المنتظرة.. أبرز 8 معلومات عن محمد ربيعة

كتب- محمد عبد الهادي

يُعد محمد ربيعة أحد أبرز الأسماء اللامعة في الدوري المصري بالفترة الأخيرة، بعدما برز اسمه في من خلال تألقه مع نادي سموحة، ومن ثم انضمامه للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن.

ودخل ربيعة دائرة اهتمامات نادي الزمالك لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك لدعيم صفوف الفريق بعد إصابة المدافع حمزة المثلوثي ومحمود الونش.

أبرز 8 معلومات عن محمد ربيعة

- محمد أحمد يوسف العزب، 28 عامًا مواليد 5 مايو 1996 من محافظة كفر الشيخ.

- تم إطلاق اسم "ربيعة" عليه نظرًا للتشابه الكبير بينه وبين نجم خط دفاع النادي الأهلي رامي ربيعة.

- بدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية تسمى "نبروه"، داخل مركز شباب قرية الفيروز ببلطيم.

- لعب بقميص نبروه ،بنها، وادي دجلة، مودرن سبورت وحاليًا في صفوف سموحة.

- انضم لصفوف سموحة في الانتقالات الصيفية الماضية.

- تبلغ قيمته التسويقية 100 ألف يورو.

- لعب مباراتين بقميص منتخب مصر مع حسام حسن في تصفيات أمم أفريقيا.

- أول مباراة دولية يخوضها اللاعب كانت أمام كاب فيردي 15 نوفمبر 2024.