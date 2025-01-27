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"عطل الفريقين".. كيف استفاد الزمالك من تعادل الأهلي وبيراميدز؟

02:43 م الإثنين 27 يناير 2025

الأهلي وبيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يسعى الفريق الأول لنادي الزمالك، لاستغلال نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال مواجهة الجونة اليوم.

الزمالك يلتقي أمام فريق الجونة، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، بالجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وانتهت مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت أمس الأحد بالتعادل الإيجابي 2\2، ورفع رصيد بيراميدز إلى 21 نقطة، في صدارة الجدول، بينما الأهلي إلى 20 نقطة في المركز الثاني.

كيف استفاد الزمالك

وفي المقابل، يحتل فريق الزمالك المركز الرابع، بجدول المسابقة، برصيد 17 نقطة، وفي حال تحقيق الفوز اليوم على الجونة، سوف يرفع رصيده إلى 20 نقطة ويزاحم الأهلي الذي يملك نفس الرصيد، في المركز الثاني.

فريق الزمالك يصبح أمامه فرصة ذهبية، لانتزاع صدارة الدوري، حيث يواجه الجولة المقبلة، المتصدر فريق بيراميدز، يوم الجمعة في الاسبوع الـ11 على ملعب الدفاع الجوي، وحال تحقيق الفوز يرفع رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة.

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