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كتب - مراسل مصراوي

رهنت إدارة الأهلي التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري بفسخ تعاقده مع ناديه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن الأهلي لا يملك رفاهية الوقت وأمام بن شرقي وقت قليل لحسم موقفه إذا أراد الانضمام للقلعة الحمراء.

وأضاف: "هناك تفاهم نسبي علي بنود التعاقد بين الطرفين ولكن حتى الأن اللاعب على ذمة ناديه القطري".

وأوضح: "رفع اسم اللاعب من القائمة المحلية وخوضه المباريات في دوري أبطال آسيا لا يعني التخلي عنه خاصة أن الريان ملتزم بدفع مستحقات بن شرقي في مواعيدها".

وتابع: "الساعات المقبلة وخلال 48 ساعة المقبلة بالتحديد ستكون الحسم في ملف بن شرقي إما بالانتقال للأهلي أو البقاء في قطر".

وشدد أن الأهلي لا يمكنه الانتظار أكثر من هذا الوقت لرغبته في حسم لاعب آخر قبل 31 يناير لقيده في القائمة الأفريقية.