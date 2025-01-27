مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

ضمك

- -
16:05

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

شرح التعليمات الأخيرة.. الزمالك يصل استاد القاهرة لمواجهة الجونة

02:29 م الإثنين 27 يناير 2025

حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة الجونة، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ستاد القاهرة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الجونة.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس قبل مواجهة الجونة، وشدد في حديثه مع اللاعبين على ضرورة التركيز واستغلال الفرص التي تسنح لهم في اللقاء.

اقرأ أيضا:

مأساة التوانسة.. هل يواجه مدافع الزمالك مصير معلول مع الأهلي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك الزمالك والجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"شرط الأحمر و48 ساعة".. مصراوي يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لضم بن شرقي

إعلان

إعلان

آلاف الفلسطينيين يتحدون ترامب والاحتلال ويعودون للشمال سيرًا على الأقدام (فيديو وصور)