نقل والده للعناية المركزة.. قرار عاجل بشأن طاقم حكام مباراة المصري وإنبي

كتب- محمد خيري:

قررت لجنة شئون الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير محمد عبد الحافظ حكم مساعد تقنية الفيديو في مباراة المصري مع إنبي.

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره إنبي، اليوم الإثنين، ضمن الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض والد الحكم محمد عبدالحافظ لأزمة صحية نُقل على اثرها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

كما قررت اللجنة تعيين الحكم مصطفي عطية بدلا منه.

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