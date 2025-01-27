"الصفقة السرية".. شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي لاعبه الجديد
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب النادي الأهلي من ضم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "النادي الأهلي أعلن صفقته الثالثة أمس بشكل رسمي، وهي التعاقد مع أحمد رضا قادما من نادي بتروجت".
أكمل: "الأهلي بيستعد للإعلان عن صفقة جديدة خلال ساعات قليلة، ومحدش هيقدر يقولك هي مين، لأن الكلام فيه كتير جدا من التكتم".
وأضاف: "فيه كلام اسامي كتير اتقالت، لكن أنا لا أعلم مين هو بالتحديد، ولكن فور الانتهاء سوف أعلن بشكل رسمي".
وأتم تصريحاته: "اللي أقدر أقوله والأكيد أن الأهلي سوف يتعاقد مع لاعب جناح، في الفترة الحالية".
اقرأ أيضا:
مأساة التوانسة.. هل يواجه مدافع الزمالك مصير معلول مع الأهلي؟
فيديو قد يعجبك: