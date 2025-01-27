"الصفقة السرية".. شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي لاعبه الجديد

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب النادي الأهلي من ضم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "النادي الأهلي أعلن صفقته الثالثة أمس بشكل رسمي، وهي التعاقد مع أحمد رضا قادما من نادي بتروجت".

أكمل: "الأهلي بيستعد للإعلان عن صفقة جديدة خلال ساعات قليلة، ومحدش هيقدر يقولك هي مين، لأن الكلام فيه كتير جدا من التكتم".

وأضاف: "فيه كلام اسامي كتير اتقالت، لكن أنا لا أعلم مين هو بالتحديد، ولكن فور الانتهاء سوف أعلن بشكل رسمي".

وأتم تصريحاته: "اللي أقدر أقوله والأكيد أن الأهلي سوف يتعاقد مع لاعب جناح، في الفترة الحالية".

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