ظهور الخطيب وصفقة.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

"كان نفسي".. إمام عاشور يوجه رسالة قوية للجماهير بعد إهدار ركلة الجزاء

كتب - محمد القرش:

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت، بعد التعادل 2-2 مع بيراميدز في الدوري الممتاز أمس الأحد.

وحرص رئيس القلعة الحمراء، محمود الخطيب، على حضور مران الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز إيجابيا بنتيجة 2-2.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم.

وخاض اللاعب الجديد، أجمد رضا، مرانه الأول مع اللاعبين بعد انضمامه للفريق قادما من نادي بتروجت لمدة 4 سنوات ونصف.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب باللاعب، قبل مشاركته في التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا للمباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره مودرن سبورت يوم الأحد 2 فبراير، في الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

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