"كان نفسي".. إمام عاشور يوجه رسالة قوية للجماهير بعد إهدار ركلة الجزاء

كتب - محمد القرش:

خاض أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه الأول مع اللاعبين بعد انضمامه للفريق قادما من نادي بتروجت لمدة 4 سنوات ونصف السنة.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب باللاعب، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا للمباريات القادمة.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة فريق مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

اقرأ أيضًا:

عودة السعيد والونش.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة في الدوري

رأسية مصطفى محمد تُخرس مدرب نانت الفرنسي (فيديو)