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أول صور للاعب الأهلي الجديد من التدريبات الجماعية

01:21 م الإثنين 27 يناير 2025
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    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (4)
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    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (5)
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    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (3)
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    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (6)
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    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (2)
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    أحمد رضا لاعب الأهلي (2)
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    أحمد رضا لاعب الأهلي (1)
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    أحمد رضا لاعب الأهلي (3)
  • عرض 10 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي (4)
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كتب - محمد القرش:

خاض أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه الأول مع اللاعبين بعد انضمامه للفريق قادما من نادي بتروجت لمدة 4 سنوات ونصف السنة.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب باللاعب، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا للمباريات القادمة.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة فريق مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

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