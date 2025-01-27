عودة السعيد والونش.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة في الدوري

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الجونة، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، التشكيل المناسب للزمالك في مواجهة الجونة، خلال المران الختامي أمس الأحد.

ويستعيد الفريق الأبيض خلال مواجهة اليوم الثنائي عبدالله السعيد ومحمود الونش، بعد شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري – أحمد مصطفى زيزو

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