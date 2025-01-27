بقيادة جوميز.. الفتح أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف العكسية

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدّر نادي الفتح السعودي بقيادة مدربه جوزيه جوميز، قائمة سلبية في الدوري السعودي هذا الموسم، بعد خسارته أمام النصر مساء الأحد.

وواصل الفتح إضافة أرقام سلبية إلى سجله، حيث بات أكثر الأندية تسجيلًا لأهداف العكسية، بعدما سجل هدفًا جديدًا بنيران صديقة خلال هزيمته أمام النصر في الجولة 17 من دوري روشن السعودي، مما يعزز من صدارته لهذا التصنيف.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل المدافع المغربي مروان سعدان هدف المباراة الأول، بعدما حول كرة عرضية أرضية من البرازيلي أنجيلو غابرييل، جناح النصر، إلى شباك فريقه.

وخلال الموسم الحالي، سجّل الفتح 3 أهداف أخرى ضد نفسه، بواسطة مروان سعدان أيضًا، إضافة إلى الحارس المجري بيتر سابانوس ولاعب الوسط فيصل عبد الواحد.

وكان آخر هذه الأهداف العكسية عندما سجّل عبد الواحد هدفًا ضد فريقه خلال الخسارة الكبيرة 0-9 أمام الهلال في الجولة 15، كما ساهم سعدان وسابانوس في منح الرائد فوزًا على الفتح 2-1 في الجولة 8.

وفي المقابل، سجل كل من الأهلي والأخدود هدفين عكسيين هذا الموسم.

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